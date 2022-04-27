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緯創醫學攜手大同醫院 推動數位健康照護

2022/4/27 12:59
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（中央社記者吳家豪台北27日電）因應五一勞動節，代工廠緯創子公司緯創醫學科技今天宣布攜手高雄市立大同醫院，藉由數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型。

緯創透過新聞稿說明，大同醫院與緯創醫學科技將共同舉辦為期3個月的跨產業明星運動會競賽，透過數位健康平台，首創「醫療人」與「科技人」的健康PK競賽。

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活動將自五一勞動節起跑，比賽期間利用緯創醫學科技的Health365 APP進行「健人腳勤」、「健康集點王」與「體重校正回歸」3大賽制。

以「健人腳勤」活動為例，員工僅需隨身攜帶手機，透過Health365 APP每天自動上傳行走步數，即時更新步數排行榜。「健康集點王」活動採用贈點方式，鼓勵員工每天記錄生理量測數據。「體重校正回歸」活動藉由團體組隊參賽方式，鼓勵BMI過重員工透過運動與飲食控制，改善超標體重、體脂與不足肌肉量。（編輯：翟思嘉）1110427

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