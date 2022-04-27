亞德客首季獲利創單季次高 每股賺8.39元

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）氣動元件大廠亞德客-KY自結第1季稅後獲利新台幣16.77億元，創歷史單季次高，每股基本純益8.39元，不過毛利率和營益率因材料成本上揚影響而下滑，創近年單季低點。

亞德客-KY今天公布第1季自結綜合損益，單季合併營收65.08億元，是同期新高、也是歷史單季第3高，季增12.8%，年增10%，第1季合併毛利率43.15%，季減4.1個百分點，年減5.2個百分點。創合併報表以來單季低點。

第1季亞德客-KY合併營業利益18.11億元，營益率27.83%，季減3.4個百分點，年減5.4個百分點，是2020年第2季以來低點。

亞德客-KY指出，第1季由於生產天數較少及材料成本維持高檔，單季毛利率及營業利益率較去年同期低，不過材料成本在過去1個月已未再上漲，將持續透過開發更多高毛利產品，提升內部效率及規模經濟來改善利潤率。

第1季亞德客-KY自結稅後獲利16.77億元，創歷史次高，較去年第4季16.06億元微增，比去年同期14.47億元增加15.8%，第1季每股基本純益8.39元，與去年第4季持平，優於去年同期EPS 7.66元。

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展望4月業績表現，美系外資法人預估亞德客-KY 4月營收將較3月下滑，主要是中國因應本土COVID-19疫情封控使得部分客戶產能受影響，此外金融流動性低於預期，亞德客-KY產品出貨在4月初開始受限，加上物流不確定因素，被壓抑的需求可能延續到5月，不過亞德客-KY稼動率仍維持110%高檔，因應中長期產業需求回溫。

在線性滑軌業績表現，法人指出，第1季亞德客-KY線性滑軌業績約人民幣5000萬元至6000萬元，隨著產能爬坡，業績可望逐季增溫，預估下半年線性滑軌稼動率可提升至70%至80%，未來將開發大型線軌產品線。（編輯：黃國倫）1110427