應對氣候變遷 沈榮津：公私協力打造社區韌性

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（中央社記者張良知、實習記者蔡沛芸台北27日電）全球暖化導致氣候變遷，行政院副院長沈榮津今天表示，將透過公私協力，打造具有競爭力的城市、社區防災韌性，以促進經濟成長，提升整體社會福祉。

台灣亞洲交流基金會、台灣防災產業協會今天共同舉辦亞洲防災高峰論壇，聚焦氣候危機下公私協力與韌性再造。沈榮津、行政院災害防救辦公室主任吳武泰、消防署長蕭煥章均出席。

沈榮津指出，聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）4月初發布氣候變遷的檢討報告，證實溫室氣體對氣候變遷造成的影響已非常緊急，為了呼應全球淨零碳排趨勢，總統蔡英文早在去年的世界地球日就已經宣示，2050淨零碳排不僅是世界的目標，也是台灣的目標。

沈榮津表示，行政院已提出「氣候變遷因應法」，增訂氣候變遷調適專章、氣候治理基本方針，同時國發會公布「2050淨零碳排路徑」藍圖，在科技研發與氣候治理兩大基礎下，從能源、產業、生活、社會4大面向著手轉型，公私協力打造具有競爭力與韌性的策略，以促進經濟成長，提升整體社會福祉。

沈榮津說，要面對氣候變遷與降低災害帶來的風險，台灣必須防患於未然，建立城市、社區防災的韌性，這不只是政府、企業的責任，更是每個人的責任，三者缺一不可。很高興在論壇中看到企業、社會團體對防災的重視跟投入，期盼公私協力，積極為台灣的永續發展努力。

蕭煥章表示，要培養防災韌性，最重要的是「讓民眾知道自己該做什麼」。他說，消防署一直致力於由下而上推動災害防救，讓民眾學習如何自救，進而互救；同時藉由「防災士」培訓，讓受過專業訓練的義消、志工，在災害來臨時可以立即投入救援。目前全台防災士已達一萬多人，未來也將推動新政策，讓替代役必須具有EMT-2救護技術員資格。

蕭煥章說，災害是國際性的共通語言，各國若能交流經驗、分享專業，將可確保國民的安全，例如之前與美國分享應變管理資訊雲端服務系統（EMIC）的相關經驗。他說，防災無國界，當國際對災難防救有需求時，台灣絕對不落人後，樂意分享經驗。（編輯：楊蘭軒）1110427