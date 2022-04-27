櫃買連推9場業績發表會 5/11起登場

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（中央社記者潘智義台北27日電）櫃買中心今天宣布，配合上櫃公司第1季及興櫃公司110年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃及興櫃公司最新財務及業務資訊，自5月11日起將辦理9場櫃買市場業績發表會。

櫃買中心指出，上述9場業績發表會日期分別為5月11、13、16、18、19、20、23、24及26日，為避免室內群聚感染風險，本系列業績發表會將採線上直播方式，不開放投資人現場參與，由與會公司代表進行簡報直播，並回覆投資人會前所提問題。

櫃買中心指出，各場次與會公司簡報檔將於發表會前一營業日下午5時前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12時前，於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料的投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供點閱觀看。

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為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，櫃買中心指出，本系列業績發表會分別安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，各場主題依序為「富櫃200（一）」、「櫃買特色」、「興櫃特色」、「半導體（一）」、「富櫃200（二）」、「通訊網路」、「車用零組件」、「生技醫療」及「半導體（二）」等。

與會公司包含艾訊、亞泰、聖暉、大塚資訊、崇友實業、湯石照明、樂迦再生-新（興櫃戰略新板）、望隼（興櫃一般板）、騰雲（興櫃一般板）、IET-KY 、聚積、M31、大學光學、崇越電通、長科、上詮、耕興、普萊德、強新工業、橙的、世德、訊聯、醫揚、奈米醫材、笙科、茂綸、意德士，共24家上櫃公司及3家興櫃公司參與。（編輯：楊蘭軒）1110427