電子股強彈 台股一度大漲152點突破16400點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北28日電）台股今天走勢震盪，指數一度翻黑至16256.88點，下跌46.47點，隨後在買盤湧入，指數翻揚，大漲152點，突破16400點。聯電一度漲停，帶動電子股強彈，為盤面焦點。

至10時55分，台股加權指數來到16425.29點，上漲121.94點，成交值新台幣1444億元。

晶圓代工廠聯電第1季獲利創歷史新高，每股純益達1.61元，並看好第2季晶圓出貨可望量價齊揚。聯電美國存託憑證（ADR）攀高至7.74美元，漲幅達3.2%，帶動聯電今天股價強勢反彈，盤中一度漲停，達新台幣48.8元。

聯發科第1季獲利同創歷史新高，賺進超過2個股本，並預期第2季營收可望攀高到1470億至1570億元，季增3%至10%，續創歷史新高。聯發科今天股價一度達853元，大漲45元。

其餘大立光、譜瑞-KY、祥碩等高價股也紛紛展開反彈，帶動整體電子類股指數大漲逾1%，為今天大盤彈升的一大動力。

傳統產業股今天普遍走揚，食品與玻璃類股指數上揚逾1%，電纜類股指數更大漲逾3%，表現強勢；百貨類股指數下挫逾2%，表現相對疲弱。（編輯：郭無患）1110428