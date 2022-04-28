精測首季獲利創近12季低點 每股賺3.43元

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）測試介面廠中華精測第1季稅後獲利新台幣1.12億元，是2019年第2季以來低點，每股稅後純益3.43元。

精測今天下午公布第1季合併損益，單季合併營收8.29億元，較去年第4季12.73億元減少34.8%，比去年同期8.11億元微增2.2%；單季合併毛利率52.2%，是2019年第2季以來低點，較去年第4季55.03%減少2.8個百分點，比去年同期54.05%減少約1.9個百分點。

精測第1季合併營業利益1.24億元，營益率14.98%，季減12.7個百分點，年減6.7個百分點，是2014年第2季以來低點；第1季稅後獲利1.12億元，是12季來低點，較去年第4季2.8億元季減60%，比去年同期1.67億元減少33%；第1季每股基本純益3.43元，低於去年第4季8.54元和去年同期5.11元。

精測表示，持續投入智慧設計、自製探針卡及全面導入智慧製造，並且深化M（機械）、E（電學）、C（化學）、O（光學）等關鍵技術，單季營業費用明顯升高，為後續營收成長必要投資。

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展望未來營運，精測指出，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生以來，受到地緣政治、科技貿易戰、供應鏈長短料、通膨升息、缺工漲價等總體經濟因素影響，半導體產業關鍵企業均面臨局勢快速變化的經營挑戰。

精測表示，除強化備料外，並持續拓展產品應用面，預計投入的研發將有助發展繪圖晶片（GPU）、觸控及顯示驅動整合型晶片（TDDI）、動態隨機存取記憶體（DRAM）等測試新市場，因應半導體產業終端應用結構性改變，由智慧型手機、PC、NB等應用產品，拓展至高效能運算、車用等新應用產品晶片測試。（編輯：楊蘭軒）1110428