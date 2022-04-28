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WiFi主晶片供需失衡 立積：第3季緩解才會有感

2022/4/28 20:15
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（中央社記者張建中新竹28日電）射頻晶片廠立積營運持續受到WiFi主晶片缺貨影響，副總經理黃智杰表示，第2季WiFi主晶片供需仍未達平衡，預期第3季緩解情況才會比較有感。

立積下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。因WiFi主晶片持續缺貨影響，立積第1季營收新台幣8.62億元，年減50%。

受提列備抵存貨跌價損失影響，立積第1季毛利率滑落至25.42%，較去年同期下滑7.71個百分點，本業營運虧損，營業損失2999萬元。在業外匯兌收益及研發抵減挹注下，立積第1季稅後淨利313萬元，每股純益0.04元。

對於法人高度關注的WiFi主晶片供給狀況，黃智杰表示，第2季聯發科及瑞昱的WiFi主晶片交期有明顯改善，但仍無法滿足客戶需求，至於博通（Broadcom）及高通（Qualcomm）則沒有明顯好轉。

黃智杰說，WiFi主晶片供貨動能有一點轉強，但第2季供需還沒有達到平衡，預期第3季緩解情況才會比較有感。

黃智杰表示，中國大陸封城會對零售市場造成衝擊，當前營運重點是力求盡快降低庫存，因目前庫存水位高，預期後續還是會提列庫存跌價損失。（編輯：楊蘭軒）1110428

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