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楠梓產業園區細部計畫公告 台積電6月可望建廠

2022/4/29 11:49（4/29 12:26 更新）
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高雄市政府29日公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，並表示6月將由經發局依環評決議及承諾事項，辦理園區公設及台積電第1期設廠用地29.8公頃（圖）建廠動工。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月29日
高雄市政府29日公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，並表示6月將由經發局依環評決議及承諾事項，辦理園區公設及台積電第1期設廠用地29.8公頃（圖）建廠動工。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月29日
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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市政府今天公告實施楠梓產業園區都市計畫主要與細部計畫，並表示6月將由經發局依環評決議及承諾事項，辦理園區公設及台積電第1期設廠用地29.8公頃建廠動工。

高雄市副市長林欽榮表示，行政院去年提出高煉廠轉型為南部半導體材料S廊帶核心，在市長陳其邁積極招商引資及市府團隊通力合作，最終成功將台積電引進至楠梓設廠，串起南部科技S廊帶，讓高雄後發先至成為科技新城。

林欽榮說，市府跨局處整合，為產業提供水、電、人力、土地及安家計畫等5大誘因，善用再生水、綠電等超前布署優勢，給予產業最佳後盾。也透過岡山路竹捷運延伸線及黃線等沿線都計通盤檢討，北接南科、路科及橋科；南連仁武、大社、林園、小港等，串成南部半導體S廊帶。

都發局長吳文彥說，高煉廠以建構城市生態綠廊為主調規劃，兼顧產業轉型與環境共生，也有節能、節水、減廢等落實綠色製造。同時規劃教育、公托、1萬500戶社會住宅、企業安家計畫及配合內政部租金補貼方案，提供租金補貼擴充至1萬戶等政策；並以分期手段紓解交通，如短期拓寬翠華路，中期推動新台17線往南打通，長期評估東側鐵路立體化等交通整合方案。

吳文彥說明，今天公告實施範圍為原高煉廠工廠區29.8公頃土地，是台積電第1期設廠用地，依都市計畫法「為適應經濟發展之需要」辦理個案變更，並依產業創新條例報編設置開發產業園區。

高市府表示，後續整體進度將由經發局依照環評決議及承諾事項，納入當地生態考量，繼續完成產業園區核定設置、5月辦理土地點交與協助取得設廠建照、6月園區公共設施及台積電建廠同步動工，以配合台積電112年7月營運需求，預計屆時可創造1500名就業人口及每年1576億元產值。（編輯：唐聲揚）1110429

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