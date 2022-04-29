劉揚偉：總體經營環境複雜 鴻海今年布局五領域

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海董事長劉揚偉表示，疫情、通膨、國際地緣政治風險、貨幣緊縮政策、調高利率等，讓總體經營環境日趨複雜，變化或波動都更難以預測與掌握，鴻海持續密切關注總體環境變化，審慎擬定最佳經營策略。

劉揚偉也表示，缺料狀況要到下半年才有較好能見度，鴻海今年在元件和其他產品類別營收成長，將是四大產品類最顯著，在量子計算、伺服器、元宇宙、電動車、半導體等領域，今年將有新布局。

鴻海將於5月31日召開股東常會，除了討論旗下富智康子公司Bharat FIH Limited申請印度掛牌上市案外，也將全面改選董事。

劉揚偉在致股東營運報告書中指出，總體經營環境日趨複雜，包括COVID-19疫情、通膨、國際地緣政治風險等，加上各國開始採取緊縮的貨幣政策、以及調高利率等，未來變化或波動都將更難以預測與掌握，鴻海持續密切關注總體環境變化，審慎擬定最佳經營策略。

展望今年營運，劉揚偉指出，部分零組件供應吃緊情況雖有緩解，但並未真正解決，要到下半年才有較好能見度；從四大產品類來看，劉揚偉預期，今年消費智能和電腦終端產品表現平穩，今年雲端服務供應商（CSP）產品將是重要成長動能，今年元件和其他產品類別營收成長，將是四大產品類最顯著。

展望今年布局，劉揚偉表示，鴻海研究院去年成立全台首座「離子阱實驗室」，把握量子計算技術發展契機。

在伺服器產品布局，劉揚偉表示，鴻海設計一系列搭載新一代高速傳輸介面的X86與ARM基礎架構的伺服器，預計下半年進入量產，同時研發先進節能冷卻技術，部分產品導入客戶，今年有更多先進冷卻技術產品上市。

在元宇宙布局，劉揚偉指出，鴻海以提供平台為主，從穿戴裝置、軟體、基礎建設、應用、通路等提供完整解決方案，未來藉由與各元宇宙勢力的合作，強化軟體和雲端產品技術能力。

在電動車事業，劉揚偉表示，鴻海持續設計新車，開發關鍵零組件和解決方案，其中磷酸鋰鐵電池、固態電池、上游材料為發展主軸，開始規劃在台灣的電池製造基地，讓磷酸鋰鐵電池和固態電池早日應用在國產電動巴士、電動乘用車和電動機車上。

劉揚偉指出，鴻海也與印尼、沙烏地阿拉伯合作，未來將在這兩個國家布建電動車和電池相關供應鏈。

在電動車軟體，劉揚偉指出，鴻海針對電動車車載需要的軟體推出開放平台、演算軟體等項目，應用在座艙智能化、智能車載作業系統、以及自動駕駛功能。

在半導體，劉揚偉表示，鴻海持續布局第三代半導體碳化矽（SiC）製程技術，供應電動車量產所趨高壓關鍵功率元件，鴻海也布局2.5D/3D高階封裝技術；在車用輔助駕駛元件，鴻海也推出光達晶片因應自動駕駛感測，在車用晶片，鴻海將與客戶開發電動車新電子電機架構的車用微處理器、系統晶片與小IC。

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在企業社會責任ESG，劉揚偉指出，鴻海已公布環境長程目標，今年將陸續公布ESG長程目標，未來將利用鴻海影響力，將ESG推廣至整個供應鏈；鴻海持續秉持永續經營等於EPS加ESG的信念，落實企業公民角色。

鴻海去年合併營收新台幣5.994兆元，年增12%，再創歷史新高，稅後獲利1393億元，每股純益10.05元，擬配發股息每股5.2元，創歷史新高，配發率51.7%。（編輯：黃國倫）1110429