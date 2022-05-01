別只代工阿斯匹靈 林榮錦：台灣應搶進生物藥CDMO【專訪】

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（中央社記者蘇思云、韓婷婷台北1日電）一場百年大疫改寫生技業戰場，全球進入生物藥CDMO起飛期，台灣廠商仍徘徊在十字路口。有生技教父美譽的晟德集團董事長林榮錦表示，既然要跟上浪潮，就應該切入高單價、高門檻的大分子藥，如果只做阿斯匹靈等小分子藥，獲利有限。

大分子藥又稱「生物藥」，透過生物技術在微生物、動植物細胞內製成，像是胰島素、單株抗體、蛋白質藥、核酸藥等，多用在慢性病、癌症等重大疾病；至於小分子藥為化學合成藥，常見藥品包括止痛藥、安眠藥與抗生素等。

疫情海嘯襲擊全球之際，晟德轉投資的國光生技擁有疫苗研發能量，原本有機會開發COVID-19疫苗，卻卡在次單位蛋白疫苗研發與因應變種病毒速度均比不過mRNA技術，錯失良機；反觀，堅持mRNA技術平台的美國莫德納一戰成名，在COVID-19疫情席捲全球2年多來，成為家喻戶曉國際大藥廠。

談起這場挫敗，林榮錦坦言「我輸了」，不過他也強調，疫情開始時，mRNA稱不上是成熟的技術，次單位蛋白疫苗則是研發多年，但他終究就是押注選錯邊，願賭服輸。

雖說生技業是以成敗論英雄，但是百年大疫也給台廠躍居國際舞台機會，林榮錦直言，CDMO會是台廠下一個切入點。

經濟部去年通過生技新藥條例，納入CDMO（Contract Development and Manufacturing Organization，委託開發暨製造服務），這是政府首度將委託代工納入租稅優惠。

林榮錦分析，若要比經濟規模，台灣沒有機會，但是國內有好的基礎研究底子，因此廠商或政府可以進一步盤點有哪些籌碼爭取國際大廠CDMO技術授權，一旦好的條件、技術與市場需求吻合，有機會創造雙贏。

林榮錦建議，不論選題內容為何，台廠都應該切入大分子藥領域，因為資本高、進入門檻高、單價也高。從藥價就可以看出端倪，以阿斯匹靈小分子原廠藥為例，上市時1顆賣新台幣20元，專利保護期一過，1顆只有1塊錢，代工能分到的利潤有限。

至於生物藥開發及商品化過程需要培養細胞，一養就是21天，不僅所需時間遠比小分子藥更多，過程的條件稍有不同就可能影響結構、純度、有效性的差異；所需的資本、學習曲線、法規門檻都高很多，林榮錦認為「可謂差了十萬八千里」，同時反映在製造成本與利潤上，1顆小分子藥可能只能賺3毛錢，相比生產1公克蛋白質可能就要100美元。

他認為，過去2年全球生技界競相投入mRNA技術領域，如今，疫情實際驗證mRNA技術的可行性，「從0到1很困難」，莫德納已經實現最困難的前半段，剩下的就是從1進一步到100相對容易，後續關鍵在於選題。

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林榮錦說，mRNA技術不只用在疫苗，其技術本質更可用在精準醫療或癌症治療，甚至更多人已開始往阿茲海默症、神經再生等領域探索。「台灣不會缺席，晟德當然也不會缺席」。

全球生物藥CDMO進入起飛期，林榮錦分析，生物藥CDMO一旦實際落地生產後，就不只是3、5年的訂單而已，由於轉單成本高、研發所需時間長，往往可以建立長期的合作關係，他相信台灣有機會在生物藥的CDMO找到絕佳位置。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1110501