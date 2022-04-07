國家級生技公司國發基金備妥銀彈 CDMO模式成亮點

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（中央社記者蘇思云、韓婷婷台北7日電）百年大疫意外開啟生技製藥CDMO新戰場，日前傳出台灣擬爭取莫德納技術授權，並籌組國家級生技公司切入CDMO商業模式。國發會主委龔明鑫證實，經濟部評估中，一旦評估完成，國發基金就會注資，「錢都已經ready」。

生技中心執行長吳忠勲直言，韓國砸重金蓋廠拚規模，只為了向國際大廠展示有足夠資源承接CDMO訂單，就連越南也切入次世代mRNA充填後段製程，「這是新機會」。

立法院去年通過新版生技新藥產業發展條例，延長對生技業租稅優惠，並首度納入藥物委託開發製造（CDMO）項目也能享有優惠待遇，以協助台灣生技業在後疫情時代爭取與國際大廠合作聯盟、發展壯大機會。

生技中心執行長吳忠勲直言，韓國砸重金蓋廠拚規模，只為了向國際大廠展示有足夠資源承接CDMO訂單，就連越南也切入次世代mRNA充填後段製程，因為「這是新機會」。中央社記者鄭傑文攝 111年4月7日

為何CDMO成為生技業新顯學，吳忠勲解釋，企業布局藥物專利，終有一天需要對外揭露，但是如果走CDMO模式，內部可以默默練功，累積自己的獨家know-how，「這是可以把know how藏在公司方式」，每次投資，都能儲存價值。

他說，CDMO概念上就像台積電的半導體製程專利一樣，透過晶圓代工精進製程，一步步拉開跟對手的差距，奠定現在的晶圓霸主地位。

不過要跨足CDMO並非易事，廠房認證、製程轉換都需要耗費大量成本跟時間，也要跟大廠談技術授權。即使如此，吳忠勲觀察，除了政府主導的國家隊已在評估、找地，事實上，民間也很有興趣，大家都在找資源、人脈，想盡辦法耕耘開拓新市場。

以競爭對手韓國而言，韓企甚至不惜砸重金，一口氣將生物製劑產能（蛋白質廠）從2萬毫升擴充至3萬毫升的量產規模，以規模來爭取莫德納等國際大廠訂單。

他進一步指出，隨著COVID-19接種率上升、疫苗需求將不會一直維持在高峰，「它（莫德納）也在找下個產品、下個客戶」，因此台灣應該要主動接觸莫德納，還有很多尚待開發藥物可以運用mRNA技術。「這是快速成長階段，我們在製造與新藥都要跟上」。

吳忠勲直言，越南都在做充填，也許有人質疑，充填只是後段製程，但起碼「你低階都有互動了，才有往中階發展可能」。

至於接觸大廠為途徑之一，吳忠勲也建議，台廠可以跟著客戶「陪跑」，也就是，協助上游研發廠商進行臨床試驗生產；就像是當年台灣IC設計廠、半導體晶圓代工、封測共伴壯大的概念。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110407