癌症罕病挑戰襲來 林榮錦備妥10億銀彈拚生技獨角獸【專訪】

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晟德集團董事長林榮錦表示，mRNA技術不只用在疫苗，其技術本質更可用在精準醫療或癌症治療，甚至更多人已開始往阿茲海默症、神經再生等領域探索。「台灣不會缺席，晟德當然也不會缺席」。中央社記者鄭傑文攝 111年5月1日

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（中央社記者韓婷婷、蘇思云台北1日電）晟德集團董事長林榮錦表示，生技產業必須大膽創新，已備妥新台幣10億元銀彈，廣發英雄帖，預計瞄準細胞與基因療法、免疫療法等精準治療領域，力拚2025年打造7到8個市值可達300億元的生技獨角獸企業。

頂著生技教父、生技業艾科卡光環的林榮錦，很清楚推動生技產業發展是他一生志業，「總要有人走在第一個，我願意做個傻子走在前頭。」

林榮錦直言，台灣電子業發展30多年才有今天的局面，生技業只發展10多年，還在起步階段，未來一定有機會。台灣具備良好的基礎科學底子，學術機構其實具備不少足以接軌國際的技術，但關鍵在於技術不能只在實驗室階段，還得一步步邁向商業化，進而在市場上生存下來。

根據過去經驗，一顆新藥從研究出來走到臨床3期，至少要砸10億元以上，且成功機率非常低，這樣的研發資本，對任何公司而言都是天文數字。

但是除了豪砸資本的方式外，林榮錦提出另一項創新作法，他規劃廣發英雄帖，向新創、研究團隊招手，備妥10億元作為投資資金，透過順藥跟晟德兩大平台，瞄準創新生物藥、細胞與基因治療（Cellular and Gene Therapy，CGT）及核酸藥物（RNA）等新一代創新療法，力拚2025年打造7至8個市值可達300億的生技獨角獸企業。

晟德集團有資金加上實戰商品化的經驗，林榮錦表示，可以協助團隊從早期研究一步步邁向市場試水溫，預估10億元可以同時推動4至5家公司展開運作。在選題、商業化和製造方面串接研發智財、商轉驗證與生產解決方案等多個價值鏈，加速生技獨角獸育成。

林榮錦提出投入資金的4個原則，第一是確認團隊成員是對的人；第二是市場與潛在規模是否有潛力；第三是資本市場提供投資人的出場機制速度；第四是在經營面分享自身及團隊經驗，扶他上馬陪著走一程。

他表示，將從中研院、國衛院及學校尋求可能合作的案子，讓研發者擁有2到3成的技術股，共同成立新公司。初期可能是一次給300萬元，檢視技術成果後再給300萬元，透過分階段給錢的方式，讓團隊技術逐漸聚焦、落地驗證，每個案子投資金額以2億元為限。

不過，他也提出但書，如果投資一定金額後，評估後發現實在不適合，「該壯士斷腕也得壯士斷腕」，即時喊卡。

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林榮錦估計，從學術研究要走到第一期臨床可以商品化，大約需2至3年時間，如果成功，可以協助團隊進入資本市場，包括直接出售、授權給國際大廠，或者邁向首次公開發行（IPO）邁向之路，從市場持續找到資金活水。

展望未來，他強調，生技產業最後一定得回到藥品經濟學的基本面，重新檢視市場需求，未來10年人類勢必得面對癌症、老化、遺傳疾病、罕見疾病等挑戰，誰有辦法在艱困的題目中找到解方，自然就有機會勝出。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1110501