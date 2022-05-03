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信驊擬搶攻交換機與存儲設備 擴大應用及客戶群

2022/5/3 13:17
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（中央社記者張建中新竹3日電）遠端伺服器管理晶片（BMC）廠信驊計劃擴大應用及客戶群，除伺服器應用外，將拓展交換機設備、存儲設備及人工智慧（AI）運算等領域，追求BMC業績穩健成長。

信驊董事長林鴻明在新出爐的營業報告書中表示，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的數位轉型及遠端工作型態，以及5G環境逐步成熟下孕育出的雲端服務成長需求，整體伺服器與雲端運算市場可望持續成長，

林鴻明說，BMC是信驊主力產品，居全球市占第1。信驊未來將由產品銷售，朝向平台建立邁進，不再侷限於伺服器市場成長，將朝擴大應用、擴大客戶群以及穩固深化客戶關係等方面，結合深度及廣度，開發更多可能性。

在伺服器應用以外，林鴻明表示，信驊將積極拓展BMC產品於交換機設備、存儲設備以及AI運算等。伺服器應用部分，則持續積極增加多種晶片開發，包含RoT安全性晶片及Mini BMC等，提升單一伺服器晶片出貨量。

林鴻明指出，信驊在影音延伸晶片耕耘多年，主要聚焦於AVoIP（IP化影音傳輸應用） 1G主流市場，去年相關產品營收成長1倍以上，預期今年下半年可望居市場主導地位，並成為信驊主力產品線之一。

至於多影像處理晶片方面，林鴻明說，信驊將針對各項影像軟體、AI、虛擬實境、智慧工廠及智慧城市等相關應用拓展廣大市場。

林鴻明表示，信驊未來將以BMC產品穩健成長，影音延伸晶片及多影像處理晶片逐步茁壯的方向努力，確保營運更上一層樓。（編輯：楊蘭軒）1110503

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