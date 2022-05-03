泰鼎-KY首季每股賺2.18元 寫同期新高

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（中央社記者江明晏台北3日電）生產基地在泰國的PCB台廠泰鼎-KY今天公布首季財報，歸屬於母公司業主本期淨利約為4.14億元，年增168.1%，每股稅後盈餘2.18元，創歷年同期新高。

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泰鼎-KY今天舉行董事會，會中通過111年第一季合併財務報表，第一季合併營收約為新台幣41.45億元，年增27.1%，營業毛利約為8.55億元，年增38.7%，營業淨利約為4.12億元，年增102.7%，歸屬於母公司業主本期淨利約為4.14億元，年增168.1%，每股稅後盈餘2.18元，皆創歷年同期新高。

受惠於智慧家庭、Mini LED TV、汽車板等產品出貨持續放量，泰鼎-KY首季繳出亮眼成績，同時，因為泰鼎-KY生產基地在泰國，不受中國自3月中旬開始的封城令干擾，營運表現相對其他在中國設廠的PCB台商穩定，且終端客戶拉貨暢旺，第2季營收有望續戰單季歷史新高。（編輯：黃國倫）1110503