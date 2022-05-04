鴻海研究院：發展AI應用 要考量網路安全

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海研究院執行長李維斌今天表示，人工智慧（AI）賦能的系統是否能獲得信任，是未來AI應用關鍵。發展AI初期階段，就要先把網路安全（Cyber Security）放在應用情境考量。

由DIGITIMES、人工智慧基金會、IC之音、科技報橘共同主辦的2022 Taiwan AI EXPO今天登場，李維斌受邀出席，針對「駭進AI：重新思考AI賦能的未來世界」進行分享。

李維斌指出，AI賦能的系統是否能獲得信任，是未來AI應用的關鍵，資安若純談技術其實不複雜，但資安放在既有IT系統各種應用情境中，複雜度會大幅提高。

他形容，Cyber Security就像蟑螂一樣，在發展AI的同時，就會出現在各種應用情境當中；AI要產業化、產業要AI化，資安議題在AI應用發展過程中，非常重要。

李維斌指出，今天的AI，很像30年前的網際網路，大家充滿想像，因為AI提供無限的契機，具有太多的潛力；AI核心就是任何東西有價值，就會被重視，AI產生的價值可以回饋。

李維斌表示，從過去網際網路的發展經驗來看，現在發展AI初期，就要把Cyber Security放在AI應用中考量，若不重視，付出的代價將會比網際網路發展還要大。

李維斌說，包括歐盟、美國、澳洲等，積極發展AI應用解決方案，台灣要打AI國際戰，要掌握各國的驗證機制，才能讓AI產品應用方案銷售出去。（編輯：楊蘭軒）1110504