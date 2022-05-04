科技女力崛起 金融業首屆女性技術年會19日召開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北4日電）國泰金號召科技、新創與金融產業，舉辦台灣金融業首場以女性結合金融科技的技術年會，透過5月19日全天線上對談，聚焦女力、數位、數據、科技四大主題，將有超過25名科技女力專家參與。

國泰金控發布新聞稿指出，根據內部統計，在數位數據暨科技發展中心內，從事相關領域工作的女性占比將近52%，其中超過4成主管為女性；在19日舉行的首場金融業女力技術年會中，國泰金將發布全台首份FinTech女性職場心聲調查報告。

國泰金指出，國泰金控總經理李長庚將首度為技術型活動站台，希望金融科技產業能夠更加結合國泰金控60週年科技創新與永續培力兩大主軸，為業界打開不同視野。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國泰金指出，年會包含5大高峰論壇、6場專題演講。上午場主題演講邀請科技公司與矽谷知名新創，分享資料科學如何驅動數位行銷決策，以及矽谷經驗如何鏈結台灣，讓企業看見科技女力的重要性。下午場的跨界高峰對談，從兩性共融的職場環境出發，談女力人才庫的加值與養成。

在產官學界對談中，年會也邀請政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、科技部產學及園區業務司司長許增如、金融科技創新園區總監宋佩珊等，分享產官學角度如何看待科技女力引領產業創新。（編輯：林淑媛）1110504