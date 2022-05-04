與新光金討論合併？ 台新金：好標的好價格都會研究

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（中央社記者謝方娪台北4日電）新光金和台新金是否有望創國內第二起金金併，成市場熱議焦點。台新金總經理林維俊表示，台新金對併購持開放態度，只要有好標的、好價格，都會進行研究；若有接到新光金邀請合併評估，將以正面積極態度一起研究。

繼富邦金合併日盛金，創下國內首起金金併後，日前新光金有董事提議成立小組研究與台新金合併可行性，引起市場高度矚目。對此傳聞，台新金先前也釋出善意，指出尚未收到正式評估邀請，不過若有機會能一起合作努力，也是好事一樁。

台新金今天舉行首季法人說明會，法人關注台新金是否啟動評估和新光金合併，林維俊表示，此事應先詢問新光金，因目前此事還在新光金內部討論階段，台新金不方便、也不禮貌進行任何評論；若有接到新光金邀請進行合併評估討論，台新金將以正面積極態度一起研究。

另有法人提問，台新金未來幾年是否打算再進行併購，林維俊指出，台新金對併購一向持開放態度，只要有好標的、好價格，都會進行研究。

此外，林維俊會中談到，台新人壽業務成長快速，台新銀行個金、法金業務也持續發展，台新金規劃對台新銀行和台新人壽辦理增資，以利子公司維持健全資本結構，增資時點預計落在今年下半年。

針對今年台新金股利發放方向，林維俊表示，台新金下次董事會應會做出股利政策決議，目前規劃是朝穩定方向，前一年度台新金是55%配發現金股利、45%配發股票股利，目前也會往這方向進行考慮和建議，不過要在董事會通過後才會定案。

另外，金管會近日緊盯壽險公司宣告利率政策，並在日前開出第一槍，認定台新人壽金豐盛利變型美元終身壽險宣告利率不合理，要求台新人壽必須停售金豐盛保單。

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林維俊會中表示，近日對此持續虛心檢討，台新人壽經營一切以符合法規與客戶利益為優先，會繼續努力、維持穩健成長，他也強調，已購買此商品的客戶權益不受任何影響。

在金管會4月29日開罰台新人壽後，台新人壽旋即於4月30日召開資產負債管理委員會，全面檢視投資策略和宣告利率公式，以期符合主管機關要求的穩定性及妥適性，台新人壽並決議，5月份商品宣告利率按兵不動，確保所有客戶的長期利益不受影響。（編輯：潘羿菁）1110504