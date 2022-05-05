110年上市櫃公司營運指標創高 台積電登營利王

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（中央社記者曾智怡台北5日電）受惠全球景氣穩定成長，110年上市櫃公司營收、營益率及固定投資均寫下近5年新高，營利前3名為台積電6296億元、陽明1489億元、群創593億元，製造業則以電子零組件業獲利能力最佳。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，分析去年1600家上市櫃公司營運成果。

首先，110年受惠全球景氣穩定成長、終端需求增溫，加上5G、人工智慧、遠距等商機帶動相關產業需求，推升上市櫃公司營收淨額升至23兆9716億元，年增18.1%；營業利益突破2兆元，達2兆4586億元，年增71.7%；營業利益率升至10.3%，較上年增加3.2個百分點。

另外，固定資產投資1兆4732億元，連2年突破兆元，年增45.6%，主要營運指標皆為近5年新高，營運表現亮眼。

上市櫃公司以製造業占大宗，公司數占比逾7成；統計處指出，110年製造業營收淨額20兆2074億元，年增18.3%，其中電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業受惠新興科技應用拓展，加上疫情驅動的宅經濟及遠距商機加持下，帶動晶片、伺服器、筆電等相關商品需求暢旺，分別年增26.0%及11.0%。

化學原材料業因下游防疫產品需求暢旺，以及前一年因國外疫情擴散、國際油價重挫，比較基數偏低，年增45.2%；基本金屬業因國際需求上升，以及國內商辦和營建建案續強，帶動鋼品價量齊揚，年增44.5%。

製造業營收淨額前3大公司依序為鴻海3兆6437億元、台積電1兆5747億元、仁寶1兆1716億元。

進一步觀察，110年製造業營業利益1兆9306億元，年增63.4%，營業利益率9.6%，較上年增加2.7個百分點；其中電子零組件業營業利益1兆2538億元，年增60.6%，貢獻最大，營益利益率23.4%，較上年增加5.1個百分點。

營業利益前3大公司依序為台積電6296億元、群創593億元、台塑化546億元。

由於終端需求強勁，廠商積極擴增產能及投資先進製程，帶動110年製造業上市櫃公司固定資產投資升至1兆3102億元，年增47.7%，其中電子零組件業投資1兆931億元最多，年增58.7%。

固定資產投資前3大公司為台積電投資7933億元，年增60.5%；聯電及群創分別投資376億元及230億元位居第2、3。

至於非製造業，運輸及倉儲業、批發及零售業為營收成長動力來源，110年營收淨額3兆7642億元，年增17.4%，其中運輸及倉儲業因各國疫情緩解，終端需求增加，加上缺櫃及塞港造成運能供給吃緊，帶動貨量及運價皆上揚，年增50.0%。

非製造業營收淨額前3大公司依序為文曄3538億元、陽明2447億元及中華電1788億元。

運輸及倉儲業同樣獲利能力最佳，營業利益2806億元，年增逾5倍；營益利益率37.5%，較上年增加28.4個百分點。非製造業營業利益前3大公司各為陽明1489億元、萬海547億元、中華電417億元。

110年非製造業固定資產投資升至1630億元，年增30.4%，其中運輸及倉儲業投資641億元、年增48.8%；資訊及通訊傳播業投資582億元、年增38.3%；批發及零售業投資229億元、年增16.1%，三業別合計占整體非製造業89.2%。

非製造業固定資產投資前3大公司分別為中華電投資343億元、年增50.8%，萬海投資143億元，以及華航投資139億元。（編輯：楊凱翔）1110505