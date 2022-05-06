京元電中止執行蘇州京隆中國A股上市案

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）晶圓測試廠京元電今天公告，中止執行子公司京隆科技（蘇州）首次公開發行人民幣普通股A股股票，並中止申請在上海證券交易所或深圳證券交易所上市案。

京元電指出，綜合評估半導體產業國際政經環境變動、A股上市案中發行人與股東費用及審查作業時程等因素，權衡公司資源有效運用，並使整體營運策略更具彈性，因此中止執行京隆科技上市案。

京元電指出，京隆科技上市案尚於初步討論與籌備階段，因此中止執行相關案件，對公司財務及業務並無重大影響，相關中止案將於6月29日股東會中討論。

京元電表示，未來將就整體經營環境、國內外金融及資本市場變化，審慎規劃及執行永續經營策略。

根據資料，京元電持有京隆科技股權比重92.46%，京元電去年3月12日董事會及去年8月3日股東會決議通過京隆科技申請中國A股上市案。

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蘇州京隆科技成立於2002年9月，實收資本額1816.8萬美元，主要從事經營類比或混合自動資料處理機零組件、固態記憶系統零組件、升溫烤箱加工組裝及銷售業務、以及積體電路封裝測試。法人指出，京隆科技布局5G晶片和CMOS影像感測元件晶圓測試。

2020年京隆科技營收新台幣47.04億元，年增72%，營業利益10.59億元，稅後淨利11.4億元，年增75%。（編輯：林興盟）1110506