鳳凰首季每股賺0.06元 整補人力迎復甦

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（中央社記者江明晏台北6日電）鳳凰今天公布首季財報，疫情持續影響旅遊業，本業持續虧損，在投資收益挹注業外收入下，每股稅後盈餘0.06元，同時為國境開放盤點相關資源、整補人力，迎旅遊市場復甦。

鳳凰旅遊今天董事會通過111年第一季財報，合併營收約新台幣0.22億元、年減10%，營業損失0.14億元、減幅2.5%，合併業外收入為0.22億元、減幅為70.8 %，淨利歸屬母公司業主382.4萬元，每股稅後盈餘0.06元。

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鳳凰指出，疫情持續影響旅遊業，營收較去年同期衰退，本業持續虧損，在資金運用的投資收益挹注之下，勉強維持獲利。

鳳凰說明，今年4月以來國內疫情升溫，確診人數持續攀高，但絕大部分為輕症或無症狀感染。國內或境外移入之居隔期，也漸漸縮短，朝向與病毒共存及國境解封方向發展，與世界主要國家同步。鳳凰除持續經營國旅市場，也積極為國境開放相關資源盤點、產品規劃、人力整補等做最好準備，迎接旅遊市場復甦。（編輯：翟思嘉）1110506