壽險業為媽媽保障獻策 提醒注意癌症年輕化趨勢

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、蘇思云台北7日電）一年一度母親節將至，壽險業為媽媽保險保障獻策，針對年輕媽媽，壽險業者多半建議優先布局基礎醫療保障；因應癌症年輕化，媽媽也可適時以重大傷病險、癌症險等補足防護網。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，歷年康健人壽360康健指數調查發現，近7成女性受訪者最擔心的健康問題為癌症、意外、心血管疾病，職業婦女壓力前3大來源為個人健康、工作負擔及家庭經濟壓力，凸顯健康和財務影響。

富邦人壽提醒，媽媽們可及早規劃癌症相關保障，例如重大傷病險以健保重大傷病範圍為依據，涵蓋22類、可細分300項以上的重大傷病，可提前為自己和家人建築完善防護網。若媽媽已投保終身醫療健康險或防癌險，宏泰人壽則建議媽媽可另外補足失智險或長照險。

元大人壽則指出，年輕媽媽因正處於扶養子女花費較大的階段，建議優先規劃基本保障，如手術及住院保險，減緩因意外或疾病造成家中經濟、子女照護中斷的風險；考量癌症年輕化，35歲後為乳癌、子宮頸癌好發年齡，建議將癌症險一併規劃，使保障更為完善。

新光人壽表示，年輕媽媽普遍正處於職涯初期，面臨「上有老，下有小」重任，可趁年輕時先規劃醫療保障；針對肩負家庭照顧壓力或有家族遺傳病史的媽媽，若經濟能力許可，建議趁早投保重大傷病險；熟齡媽媽可及早思考如何轉嫁失能風險。

全球人壽指出，當媽媽做好各種醫療保障打底後，可透過資產累積型商品規劃退休金，穩定退休後的財源，例如以分期繳利變型終身壽險進行分階段規劃。

國泰人壽建議，女性可每年檢視完整保障是否涵蓋6大類，包含住院或實支實付、手術、意外、重疾、長照、壽險，並依不同生涯階段適時調整。（編輯：張均懋）1110507