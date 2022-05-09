晶華首季每股賺1.97元 暫不配盈餘

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（中央社記者江明晏台北9日電）受疫情波及和出售達美樂導致比較基期不同，晶華國際酒店首季營收14.2億元，年減8.12%，首季稅後淨利2.81億元，年減4.78%，每股賺1.97元，比去年同期減少0.14元。

晶華董事會同時通過，首季盈餘暫不分配。

晶華國際酒店今天召開董事會，通過2022年第1季合併財務報表，營收新台幣14.2億元，比去年同期15.46億元年減8.12%，主要原因是受新冠病毒（COVID-19）疫情影響，邊境管制、商務旅遊中斷所致。

另外，晶華子公司達美樂去年已完成股權移轉，不再認列其2.13億元的營收，如不含達美樂營收，本期總營業收入增加0.88億元，年增6.61%。

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晶華指出，首季合併稅後淨利2.81億元，比去年同期的2.95億元年減4.78%，主要為達美樂因去年股權移轉不再認列損益，減少0.24億元，每股賺1.97元，比去年同期每股2.11元減少0.14元。

晶華國際酒店集團表示，疫情期間率先不裁員，不減薪，並建議政府超前部署實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊，集團也設置「衛生安全官」負責掌控旗下所有品牌酒店的衛生安全維護與協調工作。（編輯：張均懋）1110509