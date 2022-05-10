寶齡富錦腎臟新藥 獲准韓國上市

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（中央社記者韓婷婷台北10日電）寶齡富錦今天宣布，旗下腎臟新藥拿百磷（Nephoxil）500毫克膠囊，透過韓國授權夥伴KKKR成功取得韓國食品藥物安全部（MFDS）新藥進口的上市許可，未來60天內將有里程金入袋。

該藥主要適應症為血液透析患者高血磷症，寶齡富錦生產廠同時通過韓國GMP查核，未來將負責生產，而KKKR將進一步向韓國國家健康保險局申請健保藥價給付。

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寶齡富錦指出，106年2月20日與KKKR簽署授權與獨家經銷合約，將依Nephoxil在韓國開發進度，向KKKR收取簽約金、里程金及出貨Nephoxil產品所產生的淨銷售收入。這次取得NDA新藥進口上市許可，預計公司將於60日內收取里程金。

據KORDS（韓國腎臟資料庫）數據顯示，2019年韓國末期腎病總人口10萬8873人，其中血液透析達8萬1760人，腹膜透析有5960人，剩下為接受換腎治療者。（編輯：楊蘭軒）1110510