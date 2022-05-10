更多編輯台推薦新聞：
「消失的情人節」翻拍日版 大霈：好想去客串
娛樂

「消失的情人節」翻拍日版 大霈：好想去客串

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報 5/10
首頁 / 產經

寶齡富錦腎臟新藥 獲准韓國上市

2022/5/10 09:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北10日電）寶齡富錦今天宣布，旗下腎臟新藥拿百磷（Nephoxil）500毫克膠囊，透過韓國授權夥伴KKKR成功取得韓國食品藥物安全部（MFDS）新藥進口的上市許可，未來60天內將有里程金入袋。

該藥主要適應症為血液透析患者高血磷症，寶齡富錦生產廠同時通過韓國GMP查核，未來將負責生產，而KKKR將進一步向韓國國家健康保險局申請健保藥價給付。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

寶齡富錦指出，106年2月20日與KKKR簽署授權與獨家經銷合約，將依Nephoxil在韓國開發進度，向KKKR收取簽約金、里程金及出貨Nephoxil產品所產生的淨銷售收入。這次取得NDA新藥進口上市許可，預計公司將於60日內收取里程金。

據KORDS（韓國腎臟資料庫）數據顯示，2019年韓國末期腎病總人口10萬8873人，其中血液透析達8萬1760人，腹膜透析有5960人，剩下為接受換腎治療者。（編輯：楊蘭軒）1110510

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族