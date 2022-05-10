上銀第2季擬漲價5% 今年目標成長兩位數百分點

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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，因應成本上揚，上銀第2季部分產品將漲價5%，中國蘇州廠運作正常，後續觀察中國封控影響；今年業績目標成長兩位數百分點，包括線性滑軌、滾珠螺桿、晶圓機器人、新產品等成長可期。

上銀下午舉行線上法人說明會，展望價格趨勢，卓文恒指出，上銀產品規格種類多，各區域和漲價幅度不一，去年首季開始對整體產品漲價，到今年首季，因應原物料價格、運費以及員工調薪幅度約6%至8%等因素，且從經銷商和子公司回覆收到訊息，同業競爭對手有漲價計畫，因此預計第2季針對部分毛利較差的產品，進行價格調整。

卓文恒指出，上銀去年產品平均銷售價格（ASP）與2018年相比，約有10%至15%差價，預估今年第2季調整產品價格幅度約5%區間。

展望第2季市場需求，卓文恒指出，今年前4月歐美和日本接單穩健，儘管有俄羅斯與烏克蘭戰爭變數，但無直接影響；德國和義大利子公司出貨接單比2018年頂峰要佳，主要是歐美市場漸走出疫情，需求回溫，不過仍需觀察晶片缺貨和長短料變數；至於日圓匯率貶值，也帶動日本市場出口。

卓文恒預估，第2季調整產品價格帶動下，預期第2季業績有好表現，今年成長目標維持兩位數百分點，毛利率朝向40%目標邁進。

觀察中國本土COVID-19疫情封控影響，卓文恒指出，今年前2月中國接單因農曆春節假期因素，維持季節性水準，3月接單持穩，不過4月之後接單狀況趨緩，後續觀察中國封控影響；4月上海和昆山封城，部分影響當地經銷商，不過經銷商也有其他據點，可出貨其他經銷據點因應，影響不大。

蘇州廠區方面，卓文恒指出當地運作正常，產能與台灣廠區可相互支援，蘇州廠仍每天上班核酸檢測。

展望主要產品訂單能見度，卓文恒指出，線性滑軌應用層面廣，主要在產業機械自動化，採計畫性生產；滾珠螺桿以研磨機和精密傳動定位設備為主，尺寸規格不一，客製化程度高，接單後投料生產，目前線性滑軌接單能見度約3至3.5個月，滾珠螺桿能見度約4個月，線軌供需正常。

關於工業機器人，卓文恒指出，晶圓機器人需求看到2024年，相關產能逐漸拉高，新產品包括車用滾珠螺桿、旋轉工作台、機器人關鍵零配件減速機等，今年成長可期。

關於產能布局，卓文恒指出，雲林其中一個廠區與嘉義大埔美二期廠區今年持續興建，雲林另一廠可望在明年1月投產；日本子公司預估11月開始運作，義大利廠按照計畫進行。（編輯：張均懋）1110510