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調薪敵不過通膨 首季實質經常性薪資負成長創6年首見
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上海封控影響 日月光投控4月營收月減6.4%

2022/5/10 16:11
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（中央社記者鍾榮峰台北10日電）半導體封測廠日月光投控自結4月合併營收新台幣486.43億元，月減6.4%，仍創同期新高，投控旗下環旭電子4月營收月減15.67%，法人指出主要是中國上海封控影響出貨和物流。

日月光投控下午公布4月自結合併營收486.43億元，較3月519.86億元下滑6.4%，比去年同期413.33億元成長17.7%，創同期新高。

其中4月封裝測試及材料營收304.27億元，較3月305.2億元微減0.3%，比去年同期255.1億元增加19.3%。

累計今年前4月日月光投控自結合併營收1930.33億元，較去年同期1608.03億元成長20.04%。

日月光投控旗下環旭電子上午公布4月營收人民幣41.39億元，較去年同期增加10.55%，比3月減少15.67%；今年前4月營收人民幣180.93億元，較去年同期成長23.26%。

展望第2季營運，環旭日前表示，儘管COVID-19疫情變數使得經營成本增加，預期營業利潤率仍可較去年同期明顯改善，預估第2季營收可較去年同期成長20%至25%。

法人指出，日月光投控4月營收月減6.4%、旗下環旭電子營收月減15.6%，主要受到中國上海COVID-19疫情封控影響出貨和物流。日月光投控今天下午表示，上海環旭電子營運續正常。

展望今年營運，日月光投控先前在法人說明會中預期，今年在營收、毛利率、獲利可逐季成長，其中封測毛利率持續成長，受惠新台幣匯率貶值，今年目標超過28%；今年整體業績維持年初營運目標，也就是半導體封測事業營收年成長幅度上看20%。

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展望第2季產能利用率，日月光投控預估，凸塊晶圓（Bumping）稼動率維持第1季接近滿載表現，封裝首季稼動率約80%至85%，第2季維持第1季高檔水準；測試第1季稼動率約80%，預估第2季超過80%。

美系外資法人預期，考量新台幣匯率貶值、中國封控增加營運成本等因素，預估投控第2季整體業績小幅季增2%至4%，毛利率拚維持第1季水準，單季獲利估超過114億元，季減約10%至12%，每股純益估2.65元至2.75元。（編輯：張均懋）1110510

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