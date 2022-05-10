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寶成4月營收略減 通路業務受中國疫情影響

2022/5/10 21:51
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（中央社記者潘智義台北10日電）製鞋廠寶成工業今天公布4月自結合併營收為新台幣216.98億元，較3月減1.71%，年減2.6%。今年1至4月自結合併營收為889.71億元，則較去年同期減少4.5%。

寶成新聞稿指出，4月營收較去年同期衰退，主因通路業務受中國疫情影響，製鞋業務則保持營運穩健成長態勢。

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寶成工業持股51.11%重要子公司裕元工業4月自結營收7.45億美元（約新台幣216.37億元），較去年同期減少5.2%，其中製鞋業務則較去年同期成長14.5%。累計今年1至4月自結營收為31.37億美元（約新台幣929.63億元），較去年同期減少4.3%，其中製鞋業務則較去年同期成長12.7%。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際公司4月自結營收為人民幣12.05億元（約新台幣53.15億元），則較去年同期減少38.2%。累計今年1至4月自結營收為人民幣66.86億元（約新台幣294.89億元），則較去年同期減少27.8%。（編輯：趙蔚蘭）1110510

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