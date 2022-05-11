經濟部成立專家輔導團2.0 為企業碳盤查暖身準備
2022/5/11 18:25
（中央社記者曾智怡台北11日電）因應淨零減排趨勢，經濟部加工出口區管理處串連產學研組成「節能減碳專家輔導團2.0」，協助企業落實能源管理，並為碳足跡盤查暖身準備，確保台灣產業具備綠色競爭力。
經濟部加工處鏈結產學研組成「節能減碳專家輔導團2.0」，今天在楠梓科技產業園區舉辦啟航儀式，分享如何協助區內廠商導入ISO50001能源管理制度，獲得現場與會企業及員工熱烈響應。
加工處處長楊伯耕表示，節能減碳與碳盤查已經成為國內企業的一道必考題，因此科技產業園區將從綠色人才培訓，以及工程技術輔導著手，結合產學研能量，組成節能減碳專家輔導團，銜接技術供應解決方案，讓企業從節能工程以及能源管理做起，為產業減碳路徑構築第一塊墊腳石，朝向永續發展。
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加工處指出，面對國際減碳趨勢，企業掌握能源效率將迎來低碳轉型機會，科技產業園區順應國際標準制度，提供企業節能減碳的人才培育、諮詢、診斷，介接跨部會資源，輔導企業提出具體解決方案，為後續的碳足跡盤查暖身準備，盼台灣產業在全球化的綠色經濟市場中，能具有國際競爭力。
節能減碳專家學者輔導團代表包含屏東科技產業園區殷聖節能泵浦股份有限公司、高雄軟體園區捷思環能股份有限公司等廠商；台灣科技大學、高雄科技大學及義守大學等大專院校；財團法人金屬工業研究發展中心、台灣綠色生產力基金會等單位。（編輯：蘇志宗）1110511
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