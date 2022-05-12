台股挫逾300點 面板雙虎擁現金減資題材逆勢強

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（中央社記者潘智義台北12日電）台股今天開低走低，盤中重挫逾300點，但擁現金減資、低價題材的面板雙虎逆勢強，群創來到新台幣13.95元，上漲4.1%；友達以小黑開出，但隨後一度漲至17.45元，上揚2.04%。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，市場擔憂美國聯準會（Fed）加速升息，美股4大指數收黑，台股今天早盤跌破萬六大關，盤中跌勢擴大，最低來到15688.74點，下跌逾300點。

群創光電董事長洪進揚11日在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布，擬現金減資100.31億元，每股退還約0.95元現金股款予股東。

群創擬於本次現金減資前每股配發現金股利約1.05元，加計現金減資，合計每股擬發放約2元現金。

友達日前也宣布，擬配發現金股利每股1元及現金減資每股2元，合計每股配發現金3元，將先配發現金股利後再辦理現金減資。

面板雙虎都有現金減資題材，但因俄烏戰事、通膨壓力造成面板需求下降，友達光電日前公布4月自結合併營收202.2億元，月減27.9%，年減31.7%；群創光電4月合併營收206億元，月減13.8%，年減32.1%。

第1季財報部分，群創11日公布第1季稅後淨利19億元，較去年第4季的59億元大減約40億元，更較去年同期115億元大幅衰退逾90億元，今年第1季基本每股盈餘0.18元，群創也為外資11日賣超第1名，達2萬927張。

友達光電日前在法人說明會公布今年第1季歸屬母公司業主淨利為51.6億元，季減51.6%，第1季基本每股盈餘0.54元。（編輯：楊蘭軒）1110512