華通首季獲利倍增 4月營收創同期高

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（中央社記者江明晏台北12日電）HDI大廠華通公布最新財報，首季稅後純益18.86億元，年增102.5%，每股純益1.58元，創近年同期新高，已與去年下半年旺季獲利水準近；儘管第2季不確定因素高，華通4月營收仍寫同期新高。

華通今天也發布重大訊息，董事長吳健因為退休辭任董事長，董事會正式通過吳健擔任榮譽董事長，原董事暨執行長江培琨正式接任董事長。

華通今天召開董事會，公布最新財報，第1季營收新台幣175.5億元，年增30.9%，毛利率20.4％，年增2.65個百分點，稅後純益為18.86億元，年增102.5%，每股純益為1.58元。

華通表示，第1季主要是受惠美系手機、筆電消費性電子以及衛星產品延續去年第4季需求，輔以穩健接單策略以及持續優化生產排程，繳出近年來最佳第1季的成績單。

針對第2季，華通說明，由於疫情、通膨、地緣政治等不確定性因素影響加遽，華通在面對長三角封城、台灣疫情嚴峻等外在環境干擾下，及時因應使不確定性因素的衝擊降到最低，4月合併營收52.28億元，年增15.66%，再創同期新高，累計今年前4月營收為 227.77億元，較去年同期增加27%。

業界認為，隨著大陸封城時間越長，物流、復工等衍生出的問題對產業供應鏈的衝擊也越顯著，大幅降低了對第2季的可預測性。

展望未來，華通指出，今年營運重點除了HDI之外，市場關注的兩大焦點分別是去年擴大美系客戶的軟板業務，以及話題十足的低軌道衛星產品。在軟板部分，華通去年順利量產美系手機電池管理模組以及穿戴式產品等主要軟板，今年預估再增加10%至15%的軟板產能，軟板業務將成為未來獲利成長動能。

另外，在低軌道衛星產品，華通是目前SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商，其他衛星通訊客戶也主動接洽，在未來衛星市場占有先機。

法人預期，華通上半年業績將維持高檔，優於過往季節性水準。今年規劃90億元的資本支出，主要投入擴充惠州軟板設備以及重慶二廠設備，產能將在今年第2季、第3季陸續到位，可帶動今年整體營運再登高。（編輯：楊凱翔）1110512