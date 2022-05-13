英業達：上海廠產能升至5成 通膨是下半年最大變數

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（中央社記者吳家豪台北13日電）筆電代工廠英業達今天召開法人說明會公布第1季財報，每股盈餘達新台幣0.41元，年增28%。英業達表示，上海廠產能已回升到50%，估第2季營收將與第1季持平、年增兩位數百分比，下半年最大變數仍是通膨。

英業達今年第1季合併營收新台幣1287.95億元，季減13%，年增15%；營業利益11.3億元，季減6%，年增15%；受惠於新台幣貶值、人民幣升值，帶來匯兌收益6.87億元，第1季業外收入達7.81億元，季增1.27倍，年增84%；歸屬母公司稅後淨利14.87億元，季增2%，年增30%；每股盈餘0.41元。

英業達總經理巫永財表示，今年第1季表現符合預期，第2季雖有中國封城、IC缺料等影響，仍預估營收將與第1季持平、年增兩位數百分比，對今年全年營收看法審慎樂觀，未改變原本計畫。

巫永財指出，雖然英業達上海廠受到封城影響，但有獲得當地政府允許，保持少量出貨，主要客戶受影響不大。目前上海廠產能已回升到50%，但周圍供應商還是「有點卡卡」，希望5月下旬能改善，預計6月可以把欠的訂單趕回來。

據他觀察，零組件缺料問題仍存在，包括伺服器和PC都缺；下半年最大變數仍來自通膨，恐影響終端消費景氣，不過英業達商用機種占比較高，以目前掌握的訊息和訂單來看，影響不大。

針對海外生產布局，巫永財表示，英業達持續在墨西哥擴產，新廠投資超過1.2億美元（約新台幣35.8億元），推估今年全年英業達整體資本支出將超過新台幣80億元。（編輯：林淑媛）1110513