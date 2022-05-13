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豆府首季每股賺2.69元 寫歷年同期新高

2022/5/13 18:31
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（中央社記者江明晏台北13日電）豆府餐飲集團公布首季財報，第一季營收新台幣5.66億元，年增率11.48%；稅後純益6109萬元，每股純益（EPS）2.69元，均創歷年同期新高。

豆府表示，每年前兩個月為傳統旺季，包含尾牙、春酒、春節及228連續假期等，都帶來消費動能，加上新增「涓豆腐」竹北店，讓豆府餐飲集團今年首季營收創下同期新高。

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四月份開始，確診人數持續攀升，豆府表示，除積極開發即食產品，洽談各大通路上架販售外，同時也加速開發自己的APP以增加銷售通路及深化會員經營。

展望今年，豆府表示，將以穩健步調展店，預計至少展店10間，包含涓豆腐兩家、北村豆腐家兩家、帕泰家三家、姜滿堂兩家及韓姜熙一家。同時，新品牌「五星麵舖」已於台北101開幕，截至目前為止，豆府餐飲集團今年已新增涓豆腐竹北店、帕泰家新竹巨城店及五星麵舖101店等3間門店。（編輯：黃國倫）1110513

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