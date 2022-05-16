科技部科創計畫培訓營 盼加速學研技術商業化

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（中央社記者蘇思云台北16日電）科技部今天表示，今年第2梯次的科研成果創業計畫，選出精準健康、綠能、資訊及數位、民生及戰備等領域團隊，透過商業開發培訓營，盼加速國內學研技術走向商業化。

科技部長期輔導下，已協助近400組學研新創團隊進行概念驗證、打造商業模式，截至今年4月底止，已有156件個案出場成立新創公司。

科技部今天發布新聞稿，推動補助的科研成果創業計畫（科創計畫），在14日、15日舉辦為期2天的商業開發培訓營，協助學研新創團隊商業發展規劃，提升團隊組成的完整度與創業決心，現場也邀請過去科創計畫優秀的亮點團隊回來分享創業歷程與甘苦。

科技部表示，111年度第2梯次科創計畫有近100組團隊提出申請，經過第一階段商業面、技術面的書面審查後，精選出精準健康、綠能及再生能源、資訊及數位、民生及戰備等領域團隊。

培訓活動期間，科技部把團隊區分成工程與生醫領域2大主題，搭配各領域的專業導師與資深創投業者，針對團隊技術進行一對一諮詢，進行市場分析，調整、優化團隊商業模式的可行性，加速團隊技術落地與商轉。

科技部表示，培訓營也給予團隊專利布局更完善的策略建議，確保競爭優勢，避免未來其他競爭者抄襲與模仿。（編輯：蘇志宗）1110516