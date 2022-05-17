分析：美股科技股仍弱 台股上萬六具桃戰

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）美股在經歷13日的大漲過後，雖未有明顯回檔，但科技股表現仍偏弱，分析師表示，台股量能未出，指數仍處相對低檔，要站回16000點具相當桃戰。

市場憂心全球經濟放緩，以及美國聯邦準備理事會（Fed）採取激進貨幣緊縮政策，加上中國經濟數據疲軟，美股跌多漲少；道瓊工業指數16日漲升26.76點或0.08%，以32223.42點作收。標準普爾指數溫和下挫15.88點或0.39%，收在4008.01點。科技股那斯達克指數大跌142.21點或1.20%，收11662.79點。費城半導體指數跌50.31點或1.69%，收2920.06點。

分析師表示，近期台股震盪加劇，主因市場對升息的過度恐慌及擔憂，目前評估3月至4月應是通膨最高點，未來因基期墊高後將會逐步趨緩，下半年通膨回落的幅度將更加明顯，可關注Fed宣布升息後市場是否有利空出盡的跡象。

法人也指出，市場對於本土疫情的反應已近疲乏，資本市場回歸基本面，包括通膨、升息、經濟成長是否趨緩，將是影響後市走向的主要變數，尤其是科技股受到中國封城的衝擊能否順利在6月告一段落，將牽動下半年的業績表現。（編輯：郭無患）1110517