更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

友通：缺料問題緩解 拚出貨及獲利逐季成長

2022/5/17 18:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北17日電）工業電腦廠友通今天舉辦線上法人說明會指出，第2季受惠於新基礎建設需求，接單狀況良好，雖仍受疫情影響，但零組件缺料問題日漸舒緩，今年營收與獲利可望隨出貨能力提高而逐季成長回升。

友通今年第1季合併營收達新台幣38.71億元，季減7.7%，年增93%；營業毛利7.05億元，毛利率18.2%，季增2.4%，年減6.4%；歸屬母公司稅後淨利約8400萬元，年增26%；每股盈餘0.73元。

友通表示，第1季營運表現雖然略受缺料及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不過因去年第4季友通已開始向客戶調整原物料價格，且桃園廠已經正常營運，故毛利與產能將有望陸續成長回升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

友通副董事長李昌鴻說，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，受惠於此，友通目前接單狀況良好，首季接單和出貨比值（B/B Ratio）達1.5。

在經營團隊逐季提升出貨能力的情況下，李昌鴻預估今年下半年接單和出貨比值將更趨近健康水位，目標降到1.2，並將以嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等4大應用領域，作為下一個長期發展目標。（編輯：趙蔚蘭）1110517

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族