友通：缺料問題緩解 拚出貨及獲利逐季成長

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（中央社記者吳家豪台北17日電）工業電腦廠友通今天舉辦線上法人說明會指出，第2季受惠於新基礎建設需求，接單狀況良好，雖仍受疫情影響，但零組件缺料問題日漸舒緩，今年營收與獲利可望隨出貨能力提高而逐季成長回升。

友通今年第1季合併營收達新台幣38.71億元，季減7.7%，年增93%；營業毛利7.05億元，毛利率18.2%，季增2.4%，年減6.4%；歸屬母公司稅後淨利約8400萬元，年增26%；每股盈餘0.73元。

友通表示，第1季營運表現雖然略受缺料及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不過因去年第4季友通已開始向客戶調整原物料價格，且桃園廠已經正常營運，故毛利與產能將有望陸續成長回升。

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友通副董事長李昌鴻說，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，受惠於此，友通目前接單狀況良好，首季接單和出貨比值（B/B Ratio）達1.5。

在經營團隊逐季提升出貨能力的情況下，李昌鴻預估今年下半年接單和出貨比值將更趨近健康水位，目標降到1.2，並將以嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等4大應用領域，作為下一個長期發展目標。（編輯：趙蔚蘭）1110517