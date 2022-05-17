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台新人壽擬辦理50億元現金增資 發行2.27億新股

2022/5/17 21:34
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（中央社記者謝方娪台北17日電）為擴展業務規模，台新人壽董事會決議辦理現金增資，增資總金額達新台幣50億元，發行股數達2.27億股。

台新金今天代子公司台新人壽公告，台新人壽董事會決議辦理現金增資，增資資金用途為擴展業務規模，增資資金來源是由台新金斥資50億元，發行股數2.27億股，每股面額10元，發行價格為22元，增資基準日授權董事長訂定。

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台新金總經理林維俊在5月上旬法說會已透露，台新人壽業務成長快速，台新銀行個金、法金業務也持續發展，台新金規劃對台新銀行和台新人壽辦理增資，以利子公司維持健全資本結構，增資時點預計皆落在今年下半年。

在新產品推出及銀行保險通路強勁銷售動能加持下，台新人壽首季初年度保費（FYP）收入達62.56億元，為去年同期24倍，首季總保費收入99.57億元，較去年同期增加近1.5倍，台新人壽首季稅後淨利達13.23億元。（編輯：潘羿菁）1110517

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