元太：謹慎擴電子紙產線 避重蹈iPad衝擊覆轍

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（中央社記者潘智義台北18日電）電子紙廠元太科技董事長李政昊今天表示，雖然電子紙材料供不應求，正積極擴新產線，為避免重蹈2010年蘋果推出iPad衝擊電子書閱讀器市場覆轍，將在產線達6條時先喊停。

李政昊在線上法人說明會指出，原訂今年底完成第4條電子紙新產線，因設備交貨延遲，可能拖到明年第1季才完工，加計兩條舊產線，屆時可望有6條產線運作。

他強調，2010年蘋果推出iPad前，亞馬遜電子書閱讀器大量採用元太的電子紙，但iPad上市後，大量取代原有電子書閱讀器市場；因此，即便目前電子紙需求正旺，擴充新產線過程也會相當謹慎。

為避免重蹈覆轍，他解釋，明年除了擁有6條產線之外，也繼續興建新辦公大樓，並在當地預留可再建6條以上新產線的空間，但時機未到仍然不會貿然啟動再擴新產線的機制。

元太4條新產線當中不僅包含電子紙標籤，也有電子書閱讀器、廣告看板應用的電子紙產線；今年第1條新產線第1季小量貢獻營收，自第2季才有較明顯貢獻。

對於面板廠友達（2409）推出膽固醇液晶顯示器搶電子紙標籤市場，李政昊認為，友達已提供無背光模組的液晶面板給元太做為生產電子紙的背板，以雙方合作的業務業績來看，應該會比友達自己生產電子紙更划算。

元太科技公布第1季財務數字，合併營收新台幣59.6億元，較去年同期成長34%，較2021年第4季減少12%，歸屬於母公司淨利14.6億元，單季稅後每股盈餘（EPS）1.28元；今年第1季營收為近11年同期新高，毛利、營業利益及淨利為歷年同期次高點 ，第1季營業利益則已超越2021年上半年營業利益。

元太財務長陳樂群說明，今年延續2021年的營運成長動能，營業利益持續成長，營運成長動能主要來自電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤、電子紙看板，及物流等應用市場的強勁需求。

元太統計，自2018年第1季至2022年第1季，營業利益已從虧損2.6億元持續成長至14.3億元的獲利，4年來成長640%。

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新技術發展方面，元太持續精進彩色電子紙技術，全面升級3大彩色電子紙表現，拓展智慧領域的彩色電子紙應用。李政昊坦言，目前黑白電子紙市場仍大於彩色電子紙，但彩色電子紙已從3色發展至5色，長期趨勢看好。

節能減碳方面，陳樂群以智慧零售應用為例，以最普遍使用的3吋左右電子紙標籤計算，在過去7年間，全球已安裝約6億個，若每天更換4次價格資訊，相較於一次性使用的紙質價格標籤，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。（編輯：張均懋）1110518