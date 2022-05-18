亞德客接單大於出貨 法人估第2季業績拚新高

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）氣動元件大廠亞德客-KY接單遠高於出貨，稼動率維持110%高檔，法人指出，亞德客-KY訂單出貨比超過1、上看1.2，預估5月業績有機會拚歷史次高，第2季業績拚單季新高，線性滑軌新品助攻業績與毛利率表現。

亞德客-KY今天下午受邀參加外資券商舉辦線上法人說明會，美系外資法人指出，亞德客-KY自結4月合併營收新台幣22.64億元，月減20.2%，年減6.67%，仍是歷年同期次高。主要是中國當地因COVID-19疫情影響物流管控，不過展望亞德客-KY需求依舊正向，公司仍維持大於1的訂單出貨比（B/B ratio），在1.15到1.2區間，稼動率維持110%高水位。

美系外資法人預估，5月起未來數月，亞德客-KY營收表現可望逐步回升，5月業績可回到26億元水準，較4月成長15%，比去年同期增加16%，有機會拚單月次高，其中線性滑軌產能爬升以及逐步成長的出貨量，是驅動5月之後業績成長的動能之一。

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展望第2季，外資法人預估，亞德客-KY第2季業績可望季增15%至17%區間，較去年同期成長6%至8%，單季業績可站上75億元，衝歷史單季新高，短期物流受限以及訂單遞延影響有限。

展望線性滑軌產能，外資法人預估，第1季亞德客-KY線性滑軌產能規模已到人民幣10億元，預估今年底產能規模可到人民幣20億元，隨著下半年線性滑軌業績增溫，可挹注亞德客-KY整體毛利率表現。（編輯：張均懋）1110518