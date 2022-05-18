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亞股走勢分歧 部分隨華爾街漲勢走高

2022/5/18 19:48
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（中央社香港18日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢不一，部分區域股市隨著前一天華爾街股市上揚而走高。

美國聯邦準備理事會（Fed）緊縮貨幣政策，以遏制通膨攀升已造成全球股市動盪，原本因中國防疫封城和俄羅斯侵略烏克蘭而不安的投資人更加憂心。

然而，美國經濟數據傳出了好消息，美國民眾4月支出增加，零售銷售攀升0.9%，推升力道之一在汽車買氣反彈。

貨幣交易平台萬達（OANDA）市場分析師莫雅（Edward Moya）說：「經濟雖減緩，但消費者支出仍佳，代表經濟可望躲過衰退。」

他還說，4月工業生產也攀升，「再次顯示經濟還沒有崩潰」。

華爾街股市昨天在零售銷售數據強勁激勵下收漲，以科技股為主的那斯達克指數大漲近3%，激勵部分亞股走高。

日股基準日經指數收漲0.9%，來到26911.20點。港股恆生指數收漲0.2%，來到20644.28點。上海綜合股價指數收跌0.3%，來到3085.98點。

至於亞洲其他股市，首爾、雪梨、台北和新加坡股市今天皆收高。 （譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110518

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