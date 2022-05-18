淘帝-KY置換不動產 處分利益估2.4億元

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（中央社記者江明晏台北18日電）中國童裝品牌大廠淘帝-KY今天宣布，處分旗下「淘帝樓」自有資產，並向關係人收購福州茂盛100%股權，以取得旗下財茂工業園區不動產，處分利益約為新台幣2.4億元，估貢獻每股盈餘約2.2元。

淘帝-KY今天召開重大訊息記者說明會，為集團中長期營運發展、人才招募以及有效充分資產利用等效益，代子公司淘帝（中國）服飾有限公司公告，處分旗下「淘帝樓」自有資產予關係人福建源盛紡織服裝城有限公司，交易價格為人民幣1.51億元。

同時，淘帝-KY代重要子公司淘帝兒童服飾有限公司向關係人收購福州茂盛投資有限公司100%股權，取得旗下財茂工業園區不動產，交易價格為人民幣6300萬元，投資金額占2022年第1季總資產比重為7.13%。

淘帝-KY指出，此次進行集團不動產交易，除依據公司內控規定，也經台灣誠信聯合會計師事務所出具專家意見，評估交易價格合理性，並有助於挹注淘帝-KY約人民幣5400萬元處分利益，約新台幣2.4億元，若以資本額10.95億元計算，此次不動產交易可貢獻稅前每股盈餘（EPS）約2.2元，並創造集團未來營運發展所需。

淘帝-KY表示，原自有資產淘帝樓位於福建市財茂科工貿城園區，為地下1層與地上10層的建築，建築總面積共1萬2361.51坪，其中自用面積3560.73坪、出租面積4259.2坪，目前旗下淘帝樓空置率為36.74%，由於空置率較高、資產利用率較低，早期園區功能定位偏重於服裝及其配套產業，但隨著當地政府對於該區規劃及配套措施朝向生物醫藥產業發展轉型，不僅集團難以對現階段超出需求的使用面積進行調整，未來隨著業務發展，若需重建或翻新淘帝樓，又與當地政府對於財茂科工貿城園區的生物醫藥產業規劃功能不同。

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淘帝-KY表示，長期深化新零售銷售布局、淘帝電商總部大樓規劃等業務發展，以及人才招募、提升資產利用率等多方效益，擬向關係人取得福州茂盛投資有限公司100%股權，以直接取得位於福州市的財茂工業園區不動產，該園區總占地面積共4918.65坪。

淘帝-KY表示，除可有效充分利用園區自主規劃權，並依據營運需求規劃設立淘帝電商總部大樓，其次，財茂工業園周邊匯聚包括文創產業、電子商務及科技企業孵化器、創客空間及互聯網小鎮等商貿資源，再者，財茂工業園鄰近即將於今年上半年通車的福州地鐵五號線、緊靠倉山通往市區主要橋梁的金山大橋，緊靠福州市未來的核心商貿區，有助於創造財茂工業園周邊聚集更多人氣、人才招募、以及長期發展電商業務有利的環境。（編輯：趙蔚蘭）1110518