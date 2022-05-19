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創意：特殊應用晶片商機不斷 營運成長可期

2022/5/19 11:02
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（中央社記者張建中新竹19日電）創意總經理戴尚義今天表示，數位轉型持續加速，國際大廠晶圓設計委託案絡繹不絕，品牌客戶對先進製程需求暢旺，全球特殊應用晶片市場商機不斷，創意營運成長可期。

創意今天召開股東常會，戴尚義說，110年各行各業都因疫情受到不同程度影響，但是全球跨產業對半導體晶片激增需求，受晶片短缺影響，創意仍締造亮眼業績紀錄，全年營收新台幣151.08億元，每股純益10.9元，同創新高。

戴尚義表示，數位轉型趨勢加速態勢不變，來自國際大廠的晶片設計委託案仍將絡繹不絕，各大品牌客戶對於先進製程技術需求仍舊暢旺，可預期全球特殊應用晶片（ASIC）市場商機將持續不斷，創意營運成長可期。

戴尚義說，創意將藉由領先的先進製程晶片設計能力及高階封裝技術有關矽智財（IP）的布建，增加接案的競爭力，謹慎挑選具量產潛力的設計服務專案，並更著重提升設計價值，以持續提升長期獲利能力。

戴尚義表示，創意將攜手世界級客戶及合作夥伴，在先進製程技術上繼續投資，同時專注關鍵矽智財權的開發，以因應市場環境與競爭。

他說，對創意中長期的營運目標充滿信心，持續創新以及累積的技術能量，將有效協助達成在重要領域上技術領先及獲利提升的目標，同時掌握下一波成長的重要機會。（編輯：楊凱翔）1110519

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