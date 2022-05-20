淘帝-KY股價連日飆漲 自結4月每股賺0.1元

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（中央社記者江明晏台北20日電）淘帝-KY受惠置換不動產處分利益挹注，近期股價連日飆漲，5個交易日漲幅近60%，今天主動公告4月每股稅後盈餘（EPS）0.1元。

中國童裝品牌大廠淘帝-KY在18日宣布，處分旗下「淘帝樓」自有資產，並向關係人收購福州茂盛100%股權，以取得旗下財茂工業園區不動產，處分利益約為新台幣2.4億元，估貢獻每股盈餘約2.2元。

淘帝-KY連日來股價漲停，今天收在12.9元，5個交易日漲幅逾59%，漲勢凌厲。

淘帝-KY因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今天公告4月自結損益，合併營收新台幣2.44億元、稅前淨利1043萬元、淨利1043萬元、每股稅後盈餘（EPS） 0.1元。

淘帝-KY2022年第1季合併營收7億元、稅後淨利2257萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.21元，較去年同期營運由虧轉盈。

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另一方面，淘帝-KY表示，積極擴大旗下TOPBI品牌童裝銷售動能，深化線上線下通路並進等策略，截至今年第1季，線上代理商家數已攀升至13家，同時針對線下代理商共14家鼓勵推動擴增線上銷售業務，有助於提升TOPBI品牌於各大直播平台、第三方電商平台等曝光度，帶動第一季線上代理商銷售金額較去年同期成長48%、占整體營收比重達46%。

展望2022年，淘帝-KY密切留意中國各地區疫情發展，對於物流運送、產品原料供應等影響，目前部分主要城市已加速推動重點企業復工復產，政府防疫規範隨著疫情開始緩和也有望陸續鬆綁。（編輯：張均懋）1110520