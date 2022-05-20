台股收漲124點站上16100點 週線終結連3黑

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台股20日終場上漲124.53點，以16144.85點作收。（中央社檔案照片）

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﹙中央社記者潘智義台北20日電）美股四大指數持續拉回修正，台股今天由台積電領軍上攻，帶動台股與美股脫鉤，指數開高走高，終場上漲124.53點，以16144.85點作收，重回16100點關卡。本週上漲312.31點，週線終結連3黑。

加權指數今天終場收在16114.85點，上漲124.53點，漲幅0.78%，成交值新台幣1978.99億元，8大類股齊揚。加權指數本週上漲312.31點，週線終結連3黑。

晶圓代工雙雄台積電收530元，上漲1.53%；聯電收50.7元，小挫0.2%；IC設計大廠聯發科一度來到836元，翻黑1.06%，但收在846元，上揚0.12%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1600元，小漲0.95%；鴻海收107元，下挫0.47%。

貨櫃三雄僅長榮較弱，收在135元，小跌0.74%；陽明收117.5元，漲2.17%；萬海收149元，漲幅2.05%。

金融股也走揚，華南金、富邦金、國泰金漲幅分別為1.34%、0.32%、0.38%。

群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，外資沒像先前那麼偏空，台股靠內資拉抬，所以與美股連動不太緊密，短線仍有機會續彈。

廖健佑指出，台股今天已補昨天空方缺口，只要能站上月線16288點附近，將有機會扭轉短空趨勢，現階段反彈由先跌的電子股啟動，金融、航運股補跌後也已止跌，後續選股可考慮電子股，汽車零組件、矽智財IC設計等。（編輯：楊蘭軒）1110520