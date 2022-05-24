防疫險之亂金管會扛責？ 黃天牧：虛心受教

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（中央社記者謝方娪台北24日電）防疫保單掀亂象，針對媒體社論指金管會應該扛責止血，金管會主委黃天牧今天出面回應，金管會虛心受教，將善盡監理機關責任，將防疫保單事件順利解決。他也強調，增資是保險業止血方式，金管會沒有在政策面替業者止血。

媒體社論直指「金管會要扛責止血」，黃天牧今天親自出席金管會例行記者會，他表示，金管會應虛心受教，一定會擔負起監理機關責任。

黃天牧指出，金管會在推動、規劃和執行各項政策和個案事件處理上，都應傾聽各方意見，在這次防疫保單事件中，外界給金管會很多針砭指導，這些都是金管會在精進事件處理上很好的建議，金管會非常感謝。

他表示，金管會要優先配合防疫政策，防疫政策因疫情變化動態調整，在配合防疫政策情況下，金管會如何兼顧醫療資源妥適運用、保戶權益維護和保險業健全經營，在各方面作權衡，有時難免不易面面俱到，若有些地方做得不夠好，金管會一定會虛心受教、盡量改進，讓各方面、尤其保戶權益能夠得到維護。

黃天牧也說，保險公司承保多少保單，該賠就要去賠，如果賠到需要增資，金管會已向業者了解，大部分都有增資意願，「保險公司止血方法，就是自己去增資，金管會沒有在政策上安排替保險公司止血」。

此外，對媒體社論內容，金管會也提出3點澄清。第一，關於「核保、理賠五大原則姍姍來遲」評論，金管會今年5月23日在立法院財委會專題報告彙整「核保及理賠相關爭議及處理情形」，但相關處理情形金管會皆於第一時間已對外回應，並無姍姍來遲。

第二，關於「如果保單寫『確診即理賠』，業者現在卻搞出『投藥重症』才理賠，明顯站不住腳」評論，是媒體社論有誤會，將防疫保單的確診定額補償、確診住院日額給付混為一談。

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第三，關於「金管會任由業者推賣防疫保單」評論，實際上，金管會對保險商品在銷售前、後風控均有一定監理要求，且保險局在今年初鑑於疫情變化及風險屬性改變，已函請保險公司檢討風控機制。

金管會表示，防疫保單的初衷是讓民眾在面對染疫可能造成的支出增加或收入減少時，能多一層保障；對於風險管理上須檢討改進之處，金管會將參考各界建議，督導保險公司強化相關機制。（編輯：潘羿菁）1110524