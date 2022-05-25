玉山銀持續拓點亞洲 申設日本福岡分行獲准

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）玉山金控今天召開法人說明會，公布2022第1季稅後淨利為新台幣43.3億元，每股稅後盈餘（EPS）0.32元；此外，玉山持續拓點亞洲，金管會已核准設立日本福岡分行，這也是今年國內銀行申設海外分行的首例。

玉山金控今天公布2022第1季營運概況及永續金融的發展成果，第1季淨收益較去年同期減少1.1%，稅後淨利43.3億元，較去年同期減少16.9%，股東權益報酬率（ROE） 8.86%、資產報酬率（ROA）0.53%。

玉山銀行董事長黃男州特別指出，玉山已經邁入第4個10年，目標要成為「亞洲的玉山」，除了籌設中的泰國曼谷、越南胡志明代表人辦事處，金管會也已核准設立日本福岡分行，創下今年國內銀行申設海外分行的首例。

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永續金融同樣是玉山金的重要目標，截至2022第1季為止，玉山各類永續相關授信金額3156億元，佔企金放款總餘額36%；玉山也是亞洲首家銀行承諾於2035年全面撤資煤炭相關產業。

此外，玉山建立永續轉型平台，提供企業顧客永續轉型相關工具、知識以及資源，內容包括碳排計算機、永續學院、永續金融商品，其中碳排計算機更為全台金融業首創；玉山也率先導入內部授信碳定價，分析授信部位所隱含碳成本，將顧客碳排納入授信考量，鼓勵顧客低碳轉型。（編輯：黃國倫）1110525