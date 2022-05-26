中裕竹北廠獲FDA查廠過關 營運逐季成長可期

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）中裕今天公告竹北蛋白質抗體藥物cGMP廠，正式收到美國食品藥品監督管理局（FDA）查廠通過。中裕表示，下半年委託開發製造（CDMO）業務會開始貢獻，初期以國內客戶為主，預期營運一季比一季好。

中裕公告表示，正式收到美國FDA函文，核准通過在台灣全新cGMP蛋白質抗體藥物生產及測試廠PAI查驗，此次查核是在今年4月18日至20日執行，結果無發現任何缺失。

中裕竹北廠設備現有4個2000公升的一次性生物反應器、完整的下游純化和先進的品管測試設施；就產能而言，位居全台前3大，且是少數獲美FDA查廠通過。竹北廠除了支持本身的單株抗體開發計畫外，也已經正式開啟蛋白質藥品委託開發製造（CDMO）商業模式業務。

中裕表示，從廠房規劃到通過FDA查廠大約歷經4年時間，通過查廠後，下半年就會有實質營收貢獻，目前已有國內客戶接洽中，接下來營運一季比一季好是可期待的。

至於海外客戶拓展部分，也將在6月參加美國聖地牙哥舉行的北美生物科技產業展（BIO International），以及7月在台北舉行的台灣生技月活動及展覽，以推廣CDMO服務。（編輯：張良知）1110526