台積電子公司采鈺將上市 盼未來業績步步高升

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（中央社記者張建中新竹26日電）台積電子公司采鈺即將掛牌上市，采鈺表示，市場需求與庫存狀況平穩，下半年展望審慎樂觀，期望未來業績能步步高升。

采鈺下午舉行上市前業績發表會，事業發展組織副總經理林光鵬說，今年手機出貨量大概維持12億至13億支，即便下半年出貨量不明朗，不過上海逐步解封，第3季手機市場也將迎來傳統旺季，情況逐步好轉。

至於市場庫存方面，林光鵬表示，采鈺影像感測器與微型化光學業務涵蓋範圍廣，從手機到車用，尤其，微型化光學產品以客製化為主，庫存情況並不嚴重，整個供需情況平穩，采鈺下半年展望持審慎樂觀態度。

采鈺資源企劃組織副總經理黃文榮說，2020年內部覺得既有生產空間不足，此外，新技術、新應用也要找適當地點培育成長，啟動龍潭廠興建計畫，依計畫於今年5月取得使用執照，進入機台試車與產品驗證階段，預計第4季進行第1階段量產。

黃文榮表示，龍潭廠規模大小與新竹廠一樣，除彩色濾光膜，還將發展微型光學元件、虛擬實境、擴增實境及汽車應用，全產能可達年產220萬片8吋約當晶圓，預計3年可望達到經濟規模，為采鈺帶來另一個成長契機。

采鈺董事長關欣說，采鈺未來在既有產品將持續深耕，追求微縮化、輕薄化，在紅外線方面，追求更長波長產品技術，並在生物感測器也有著墨，期望業績能夠跟股票代號6789一樣步步高升。他強調，采鈺並不是追求盲目成長，而是有序成長，在既有規模下，往前邁進。（編輯：林興盟）1110526