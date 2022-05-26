更多編輯台推薦新聞：
賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同
運動

賽前遭更改國名 台灣潛水好手用堅持換來各國認同

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》本土增逾8萬例快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300

電金航運熄火 台股下挫135點跌破萬六關卡

2022/5/26 13:46（5/26 14:08 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股26日開高走低，終場下跌135.2點跌破萬六關卡。（中央社檔案照片）
台股26日開高走低，終場下跌135.2點跌破萬六關卡。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天開高震盪走低，盤中電子、航運、金融族群熄火，指數翻黑；午盤過後跌勢擴大，終場下跌135.2點，收在15968.83點，再度跌破「萬六」關卡；台積電下跌10元，收514元。

台股今天早盤一度漲逾70點，來到16179.01點，但盤中台積電等權值股熄火，拖累指數翻黑，一路失守16100點、5日線約16067點、16000點關卡。加權指數終場下跌135.2點，收15968.83點，跌幅0.84%，成交金額2213.04億元。

觀察類股表現，電子股開高走低，跌幅1.17%；航運翻黑，下跌逾1%；金融股下跌0.16%。

權值股部分，台積電下跌10元，收514元，跌幅1.91%，鴻海挫0.46%，收109元，聯發科下跌1.19%，收833元。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天早盤股價走揚，盤中翻黑至收盤；航空雙雄長榮航跌逾2%、華航下跌1.89%。

分析師表示，台股近期震盪盤堅，上漲過程中遇到月線反壓，呈現緩漲格局、類股輪動，未來要重啟漲勢，有賴外資回補，期望在利多股拉抬下，能帶動指數重回萬六關卡。（編輯：楊蘭軒）1110526

延伸閱讀
美聯準會會議紀錄：6月7月擬各升息2碼6月升息？央行理事：台美緊縮幅度不一定相同蘇建榮：台股穩健 國安基金密切注意金融市場情勢
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀