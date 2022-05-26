電金航運熄火 台股下挫135點跌破萬六關卡
2022/5/26 13:46（5/26 14:08 更新）
台股26日開高走低，終場下跌135.2點跌破萬六關卡。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北26日電）台股今天開高震盪走低，盤中電子、航運、金融族群熄火，指數翻黑；午盤過後跌勢擴大，終場下跌135.2點，收在15968.83點，再度跌破「萬六」關卡；台積電下跌10元，收514元。
台股今天早盤一度漲逾70點，來到16179.01點，但盤中台積電等權值股熄火，拖累指數翻黑，一路失守16100點、5日線約16067點、16000點關卡。加權指數終場下跌135.2點，收15968.83點，跌幅0.84%，成交金額2213.04億元。
觀察類股表現，電子股開高走低，跌幅1.17%；航運翻黑，下跌逾1%；金融股下跌0.16%。
權值股部分，台積電下跌10元，收514元，跌幅1.91%，鴻海挫0.46%，收109元，聯發科下跌1.19%，收833元。
貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今天早盤股價走揚，盤中翻黑至收盤；航空雙雄長榮航跌逾2%、華航下跌1.89%。
分析師表示，台股近期震盪盤堅，上漲過程中遇到月線反壓，呈現緩漲格局、類股輪動，未來要重啟漲勢，有賴外資回補，期望在利多股拉抬下，能帶動指數重回萬六關卡。（編輯：楊蘭軒）1110526
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