引進低軌衛星服務 中華電：2023年有希望

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）中華電信表示，今年集團將招募超過2000人，聚焦電信核心業務及AI、IoT、資安等新興業務人才；中華電也會投資離島海纜建設，並持續與國際業者討論，有希望2023年引進低軌衛星服務。

中華電今天舉行股東會，在股東員工的輪番發言下，整場股東會直到晚間6時31分才落幕。會後中華電董事長謝繼茂接受線上聯訪時表示，組織重組後，先維持「穩定」，接下來就是「融合」，但新組織也有一些新的效益出現，例如新的網路設計與規劃已經從行動、固網一個團隊出發，企業客戶業務也會由一套人馬一起服務客戶，效益可望慢慢浮現。

2021年員工招募的部分，中華電信表示，今年將招募超過1500人，整個集團超過2000人，比去年還多，主要招募電信核心業務及新興業務的人才，新興業務包含AI、IoT、資安、雲端及大數據。

而針對員工股東期望2023年加薪，謝繼茂指出，加薪會提升固定成本，對於因應未來環境變化的組織彈性變少，因此中華電信如果維持營運良好，會回饋員工，獎金跟加薪都是方式，尋找最適合方式。

至於離島海纜投資方面，謝繼茂表示，會興建台灣到馬祖4號海纜，估計民國114年完成，投資額8.56億元左右，而台澎金海纜則將支出9.43億元左右，113年底完成。

此外，謝繼茂表示，中華電信已經與全球3家低軌衛星營運商有接觸，進行技術上交流，目前技術上對接已經不成問題，但業務還沒有進展。由於，近期台灣規劃低軌衛星業者落地台灣管理規則草案，需投資台灣及持股占比僅49%等規定，謝繼茂表示，仍需時間切磋調整，有希望2023年引進低軌衛星服務，但坦言沒把握。

此外，電信產業走向合併，未來市場競爭重點？中華電信總經理郭水義表示，中華電信在5G網路擁有最優頻寬及最佳頻譜，取得900M頻段後，有效提升低頻優勢，加上5G開台以來，取得消費客戶、政府跟企業的客戶優勢，同時透過固網、行動、WiFi網路打造三網飆配。中華電5G用戶數滲透率已超過20%，持續邁進30%，4G升級5G的用戶，帶動上一季ARPU增加35%，中華電表現最突出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在永續發展方面，謝繼茂說明，中華電期望2030年碳排能降到2020年的一半，將透過多使用綠能，採購風力發電和太陽能，以及自建發電廠使用綠能，而電話網路很耗電，透過IP化，省電效益高，3Ｇ汰換效果也非常明顯。

而針對今年市場關注的企業專網業務，郭水義表示，5G開台兩年，政府及大型指標型客戶積極推動企業專網，起了帶頭作用，過去兩年已經累積文創場域的兩廳院、高雄亞灣區、桃園亞洲矽谷等指標性案場，同時也切入製造、航運、精密機械等指標性企業客戶。他表示，中華電信企業專網也積極布局海外市場，攜手台達電與泰國合作夥伴搶進泰國，未來也將深耕越南市場。（編輯：林興盟）1110527