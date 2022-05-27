投資反向ETF失利 三商壽首季未實現損失達62.7億

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（中央社記者謝方娪台北27日電）2020年全球疫情爆發，三商壽為保護淨值投資台灣50反1，隨後台股一路上漲，三商壽出現大量未實現損失。三商壽表示，去年實現損失新台幣20.6億元後，截至今年首季仍有未實現損失62.7億元。

三商美邦人壽今天舉行首季法說會，法人聚焦投資台灣50反1情況，三商壽投資長林大鈞表示，2020年全球COVID-19疫情爆發，資本市場出現劇烈波動，公司以保護淨值為前提，投資台灣50反1，這是公司全體的共同決策。

林大鈞指出，在執行過程，市場產生一些變化，以致出現未實現損失，2021年有逐步出清，實現虧損20.6億元，未來幾年也會陸續反映；截至2021年底，三商壽投資台灣50反1未實現損失達70億元，今年首季還有未實現損失62.7億元。

三商壽總經理陳宏昇表示，近來因美國升息和俄烏戰爭等因素影響，投資環境險峻，公司致力持續監控股匯市變動及嚴明資產配置策略，在可兼顧風險胃納的情形下，朝穩定及提高獲利方向進行。

為因應市場環境變化，陳宏昇指出，不排除後續有強化公司資本可能性，且除了一般公開發行的現金增資模式，私募策略投資人模式也在規劃中，若有確切時程，將會依法定程序對外公告。

三商壽今年首季新契約保費年增21%，首季初年度保費在壽險業市占率達3.35%。截至今年首季，三商壽淨值396億元，總資產達1.4兆元，季增2.9%，平均負債成本率為3.42%，較去年同期下降4個基本點，若國內外殖利率持續上揚，預期新錢投資收益率可穩定增加，有助提升未來投資報酬率。

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三商壽今天也公布2021年底隱含價值（EV）為1021.4億元，年減210.9億元，每股隱含價值為38.3元。三商壽表示，2021年底隱含價值較2020年減少，主因是長天期無風險利率與風險利差同步下降，以及依主管機關規劃強化利率風險資本計提的影響所致。

不過三商壽指出，目前央行已升息1碼、美國聯準會（Fed）已升息3碼，美國10年期公債殖利率從去年底1.5%上升至近3%，市場預期主要央行將持續升息；若參考敏感度分析，假設計算EV的投報率上升1碼，三商壽2021年底隱含價值將提升至1320.4億元，每股隱含價值可達49.5元。（編輯：張均懋）1110527