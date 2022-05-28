美股勁揚為台股注入活力 下週並有重量級股東會

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（中央社記者江明晏台北28日電）台股27日大漲近300點，隨著美股勁揚再注入活力，市場將關注MSCI半年度調整生效、端午長假效應、5月營收表現，以及下週登場的長榮、長榮航、鴻海等重量級股東會。

台股27日加權股價指數終場上漲297.39點、漲幅1.86%、收在16266.22點、成交值新台幣2194.44億元。

由於通貨膨脹出現緩和跡象，美股27日勁揚，道瓊工業指數終場上漲575.77點，或1.76%；以科技股為主的那斯達克指數390.48點，或3.33%；費城半導體指數上漲120.740點，或4.03%。

美股勁揚，可望為台股再注入活力，展望下週市場動態，除31日將有MSCI半年度調整生效，也有端午節長假因素需考量，加上5月營收將陸續公布，市場將留意業績突出的個股與族群表現。

新光創新科技基金經理人吳文同表示，隨美Fed下半年升息腳步趨緩，中國6月復工、復產，製造業供應鏈問題獲得改善後，國內電子大廠庫存去化有望動起來，有望台股迎來新一波反彈行情。

上市櫃公司動向方面，包含台企銀、第一金、開發金等金融股，以及聯電、宏碁、景碩都將舉行法說會，市場將關注其營運展望。

時序也將進入股東會旺季，下週將登場的股東會有華夏、新纖、聯強、佳世達、仲琦、長榮、六福、寒舍、統一、鴻海、華邦電、聯發科、長榮航、臻鼎-KY、台郡等。

其中，長榮股東會30日擬配發現金股利18元，長榮航股東會31日接棒，擬配發0.6元現金股利，也將補選一名董事；市場並關注長榮「弟弟派」，是否在臨時動議上提出議案。

鴻海集團將於31日在土城總部召開今年的股東大會，屆時改選董事外，也將討論旗下富智康子公司BFIH在印度掛牌上市案。（編輯：郭無患）1110528